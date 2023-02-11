انت الان تتابع خبر "كارثة" الزلزال.. تركيا تكشف عدد المواطنين في مراكز الإيواء ومتلقين العلاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوقطاي في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالعاصمة أنقرة، إن "إنقاذ الفرق 67 مواطناً خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تحت الأنقاض"، مشيرا الى انه "نستضيف حالياً نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة، و80 ألف مصاب يتلقون العلاج في المشافي".وأضاف أنه "تم إجلاء 190 ألف مواطن من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمناً"، موضحا أن "الهزات الارتدادية مستمرة".

وأشار نائب الرئيس التركي الى، انه "تم تسجيل 1666 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان ماراش".

ولفت الى ان "31 ألفاً و254 من أفراد البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال".