انت الان تتابع خبر رغم إصابته بجروح.. كلب وفي ينتظر خروج صاحبه من الأنقاض في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلا عن الحدث فيظهر في بالفيديو، الكلب المصاب يستلقي بجانب أنقاض منزل صاحبه المهدم ينتظر إخراج صاحبه من تحت الركام، حيث رفض التحرك من مكانه لمدة يومين.https://youtube.com/shorts/xIcXwVCV1hU?feature=shareكان مالك الكلب محاصر تحت الأنقاض لمدة خمسة أيام بسبب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص في تركيا.

وقال مصطفى سونميز، شقيق صاحب الكلب، الذي كان ينتظر في الخارج أيضا، متوقعا بشرى سارة من أخته، "أخذناه إلى مكان آخر لكنه عاد".

وقال سونميز لوكالات إن الكلب تمكن من الخروج من الحطام بنفسه وكان ينتظر بالخارج طوال اليومين الماضيين.

وعالج المتطوعون الكلب المذعور في المنطقة ووضعوه على مرتبة ليمكن من الاستلقاء والنوم.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس رختر والتوابع القوية في تركيا وسوريا أكثر من 25 ألف قتيل مما جعل المساعدات الدولية تتوافد على مكان الكارثة.

ولا يزال عمال الإغاثة يعملون على إخراج الناس من تحت الأنقاض بحثا عن أشخاص لا يزالون على قيد الحياة.

