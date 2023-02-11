روسيا : مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في الحرب بأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا يعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في الصراع.

وقال أنطونوف، للصحفيين ليلة أمس الجمعة: "إذا قررت القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي"، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار السفير الروسي إلى أنه "ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".

كانت صحيفة "الواشنطن بوست" ذكرت أمس أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونجرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.

ولفت السفير الروسي إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.

وقال: "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. تغض الولايات المتحدة الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة".

وتابع: "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".