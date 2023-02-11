الرئيس السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية

الشارقة - اميمة ياسر - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

ويشارك وفد من المملكة العربية السعودية، في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيُعقد في القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، تجاه العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين برلمانات الدول العربية.

وسيناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مشروع الوثيقة التي سوف تصدر عن المؤتمر، لتُرفع إلى قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.