انت الان تتابع خبر لدعم ضحايا الزلزال بسوريا.. تامر حسني ينضم للهلال الأحمر (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي رسالة شكر نشرتها المؤسسة عبر فيسبوك، قالت: "كل الشكر للفنان الانسان تامر حسني على تطوعه ودعمه الفوري لشعب سوريا بكل ما يستطيع من تبرعات ومساعدات ودعم معنوي للشباب المصري والشباب السوري المتطوع مع الهلال الاحمر المصري مسانداً للهلال الاحمر السوري العظيم".تامر حسني بدوره كان قد رد معلقاً: "الشكر لكم انتم على مجهودكم الانساني الخارق على مدار ۱۰۰ سنه من العمل و الجهد المستمر في انقاذ البشر ايضاً الشكر للشباب العظيم المتطوع من تلقاء ذاته محبة في الخير و ليثبت ان الانسان علشان يعيش لازم يعيش معاه غيره مصر و سوریا اید واحدة".سبق وطالب تامر حسني عبر صفحته على فيسبوك مشاركة جمهوره في التبرعات: "عارف ان شعب مصر كله نفسه يساعد اهالينا واخواتنا في سوريا دي ارقام التبرع عشان اي حد نفسه يعمل اي حاجه، الارقام دي تابعه للهلال الاحمر المصري المتعاون مع الهلال الاحمر السوري وغداً ان شاء الله ستتحرك شحنة مساعدات كبرى من الهلال الاحمر المصري للأراضي السورية استكمالا للمساعدات السابقة.. ".كما سبق وأعلنت مؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الهلال الأحمر عن تعاونهما في إعداد قوافل إغاثية تضم حقائب إغاثية ومستلزمات طبية، وإرسالها للشعب السوري، لمساندته في مواجهة الظروف الصعبة جراء الزلزال.