انت الان تتابع خبر الرئيس البرازيلي: شعرت برغبة بايدن في إنهاء النزاع الروسي والأوكراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الزعيم البرازيلي، أنه بحاجة إلى شركاء يمكنهم تشكيل مجموعة تفاوضية من الوسطاء الذين يمكن الوثوق بهم في كل من موسكو وكييف، وقال: "أولا وقبل كل شيء، يجب وقف الحرب، ثم مناقشة ما يجب القيام به بعد ذلك".

وكان دا سيلفا اقترح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس في أواخر يناير، إيجاد صيغة دولية جديد للمساعدة في تسوية النزاع في أوكرانيا. ووفقا لرئيس البرازيل، يمكن للصين والهند وإندونيسيا أيضا أن تلعب دورا مهما في هذه الجهود.

ودعا دا سيلفا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا بتلبية "بعض الشروط" لروسيا لتحقيق ذلك، كما رفض إرسال ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى أوكرانيا.