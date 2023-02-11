انت الان تتابع خبر موجودة في "تلغرام".. "واتساب" يطرح ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف موقع "WABetaInfo" أن آخر إصدار تجريبي من "واتساب" لهواتف آيفون يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.

وسيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.



وذكر المصدر أن الخاصية ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم "واتساب"، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية.

لكن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

ولا يعرف بعد متى سيجري تطبيق هذه الميزة على الهواتف، التي تعمل بنظام أندرويد، ومتى سيجري تعميمها على الجميع.

ويوفر "تلغرام"، الذي يعتبر من أبرز منافسي واتساب، خدمة لتحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وتقدم هذه الخدمة للمشتركين في خدمة "Premium". في المقابل، ستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي واتساب بدون استثناء.

