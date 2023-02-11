شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "جسور الخير" تنطلق من الإمارات لإغاثة سوريا وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشكل حملة "جسور الخير" التي أعلنت الإمارات عن إطلاقها ابتداء من السبت، امتدادًا لمسيرة حافلة من العطاء والعمل الإنساني والإغاثي.

وانطلقت حملة "جسور الخير"، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، والمؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لتجميع وتعبئة حزم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وبدأ المتطوعون في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ومركز دبي للمعارض، في إكسبو دبي، من التاسعة صباح اليوم حتى الثانية ظهرًا، في تعبئة وتغليف المساعدات الأولية، تمهيدًا لإرسالها لإغاثة المتضررين في البلدين.



ويستهدف العطاء الإماراتي الشعوب المتضررة والمنكوبة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية في أي بقعة جغرافية من العالم، حتى باتت الإمارات علامة بارزة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.