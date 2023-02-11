انت الان تتابع خبر اليوم.. الريال يواجه الهلال بنهائي مونديال الأندية وموناكو يلاعب سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلةفلامنجو X الأهلي - الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport الأرضيةالهلال السعودي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام يونايتد X تشيلسي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumآرسنال X برينتفورد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumكريستال بالاس X برايتون – الساعة 6 مساءفولهام X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساءليستر سيتي X توتنهام هوتسبير – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumساوثهامتون X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساءبورنموث X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X ريال بيتيس - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X سبيزيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium1

ليتشي X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X أتلانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا

فرايبورج X شتوتجارت – الساعة 5:30 عصرا

ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا

هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا

لايبزيج X يونيون برلين – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Connect

كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Connect