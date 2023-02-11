انت الان تتابع خبر اليوم.. الريال يواجه الهلال بنهائي مونديال الأندية وموناكو يلاعب سان جيرمان والان مع التفاصيل
فلامنجو X الأهلي - الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport الأرضية
الهلال السعودي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة SSC1 SD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X برينتفورد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X برايتون – الساعة 6 مساء
فولهام X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء
بورنموث X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X ريال بيتيس - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X سبيزيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium1
ليتشي X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X أتلانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا
فرايبورج X شتوتجارت – الساعة 5:30 عصرا
ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا
لايبزيج X يونيون برلين – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Connect
كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Connect