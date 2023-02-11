انت الان تتابع خبر أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب الأسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار، بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولاراً.

وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل نحو خمسة بالمئة من الإنتاج.

كانت دول غربية قد فرضت قيوداً في محاولة للحد من عائدات النفط الروسية رداً على تصرفات البلاد في أوكرانيا. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وحظره على المنتجات النفطية الروسية، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير.

وقالت ريبيكا بابين كبيرة المتعاملين في الطاقة لدى سي.آي.بي.سي برايفت ويلث يو.إس: "تقديرات معظم المحللين معتمدة بالفعل على انخفاض الإنتاج الروسي بما بين 700 ألف و900 ألف برميل في 2023.. مفتاح خروج النفط الخام من نطاق تداوله الحالي هو انتعاش الطلب الصيني".

خالف إنتاج روسيا العام الماضي التوقعات بأن يسجل انخفاضاً، لكن مبيعاتها النفطية ستصبح أكثر صعوبة في مواجهة العقوبات الجديدة.

وقال مندوبان في "أوبك+" لرويترز، إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا خفض إنتاج النفط.

