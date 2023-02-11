شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترد على حادث المنطاد بإضافة 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أيام من تدميرها منطادا صينيا "مجهزا بأدوات تجسس"، كان يحلق فوق أراضيها، أضافت واشنطن الجمعة ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء.

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي السبت بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة، فيما أكدت بكين أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية.

غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أمريكية أظهرت أنه كان مجهزا بأدوات تجسس، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.

وقال نائب وزير التجارة دون غريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي وتهديده".

وأضاف: "لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".