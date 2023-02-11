شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يثير الجدل مجددًا بشأن ترشحه للرئاسة في 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليثير الجدل بشأن ترشحه لإعادة انتخابه في العام المقبل 2024، بعد تصريح تلفزيوني قال فيه: "لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بهذا الشأن (الانتخابات)".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن بايدن قوله في مقابلة مع محطة "تيليموندو" الإسبانية، مساء الخميس: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مؤخرا، اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024.

وبشأن سنه المتقدمة قال بايدن إن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.

وأظهر استطلاع حديث للرأي -أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتان- أن 58% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية قالوا إنهم يفضّلون مرشحا آخر غير بايدن للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وردا على نتائج الاستطلاع، قال بايدن لمحطة "تيليموندو"، إنه يشعر بالرضا عن موقفه داخل الحزب الديمقراطي، وقال: "أشعر بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأشعر بالرضا حيال الاستقبال الذي أحصل عليه، وأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء تصويت في هذه الأيام".

والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.