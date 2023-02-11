انت الان تتابع خبر بمزاد علني.. كييف تعلن بيع الأصول الروسية المصادرة لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شميغال على "تيلغرام": "ستجري الحكومة مزادات مفتوحة وشفافة لبيع الممتلكات الروسية المصادرة. اليوم وافقوا على قرار ينظم بيعهم. وسيكون صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا مسؤولا عن ذلك".

وأشار إلى أن "الشركات الأوكرانية والأجنبية ستكون قادرة على المشاركة في المزادات".



واوضح شميغال إنه "تمت مصادرة مئات المواقع التي يُزعم أنها مملوكة للسلطات الروسية ورجال الأعمال الروس في أوكرانيا حتى الآن".

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 10 اذار 2022 قانونا "يسمح بمصادرة ممتلكات روسيا ومواطنيها على أراضي أوكرانيا".