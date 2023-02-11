شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ"خطة النواب" لاستعراض الحسابات الختامية فى 5 هيئات بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة الحسابات الختامية بشأن عدد من الهيئات بالدولة، مشيرا إلى أنها ستكون بدءا من يوم الاثنين المقبل ببحث الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022، يعقبه الاجتماع الثاني لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022.

وأضاف، أن اللجنة ستعقد ثالث اجتماعاتها عصر الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022 ثم يعقبها جلسة لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.

وأكد، أن اللجنة ستختتم اجتماعاتها بالاجتماع الخامس صباح يوم الأربعاء، وذلك لاستعراض حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022."