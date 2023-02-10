اخبار العالم

وكالة الاستخبارات توجه رسالة للمواطنين بشأن صرف الدولار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وكالة الاستخبارات توجه رسالة للمواطنين بشأن صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في رسالة موجهة للمواطنين وردت لـ الخليج 365: "كن على قدر المسؤولية وساهم معنا بتطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من خلال الاتصال على الخط الساخن والمجاني (١٤٤) والذي يعمل ٢٤ ساعة ".

واضافت: " للابلاغ عن عمليات تهريب العملة و التلاعب باسعار صرف الدولار والصيرفات الجوالة والحوالات غير الرسمية.

وتابعت الوكالة: "اتصل وبلغ للحد من هذه الجرائم التي تضر اقتصاد بلادنا ".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا