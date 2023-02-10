انت الان تتابع خبر أنشيلوتي عن مواجهة الهلال في نهائي كأس الأندية.. سنلعب بكل قوتنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "نحترم الهلال كثيرا، فهو فريق مميز ويملك لاعبين رائعين، ولديه نجوم سبق لهم اللعب في أوروبا. لن نستهين به وسنلعب بكامل قوتنا".

وواضاف: "لا يمكننا الانتظار حتى نلعب النهائي غدا. يجب أن نستمتع بالمباراة ونحن متعطشون للفوز، وبالنسبة لمشاركة ميليتاو وبنزيما فستعتمد على التدريب الذي سنجريه اليوم، وبالطبع لديهم فرصة للعب".



وأوضح أنشيلوتي: "لدي أفضل اللاعبين، لذلك سأختار المناسب منهم لخوض المواجهة. هم لاعبون محترفون ويحترمون القرار. تشواميني لم بعد مصابا ولوكا يشعر بتحسن كبير. الأمر كان صعبا في مدريد بعد كأس العالم؛ بسبب الإصابات والإرهاق الذي لحق باللاعبين. حاولنا تجهيز جميع أفراد الفريق بالفترة الماضية".

واشار الى: "قدم الهلال مباراة رائعة في نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي، وأظهر قدرات كبيرة، لذلك يجب أن نستعد للنهائي جيدا".

وأردف أنشيلوتي: "اعتقد أن كرة القدم تتغير وتتطور. الهلال لعب جيدا ويستحق التواجد هنا. المنتخب السعودي أيضا تفوق على الأرجنتين في كأس العالم وكانت مفاجأة تدل على ان كرة القدم تغيرت وتطورت".

وحول ذكرياته مع مدرب الهلال، قال: "رامون دياز كان هدافا رائعا وقويا من الناحية البدنية. يسعدني كثيرا أن أراه مجددا، ولأول مرة سأقابله كمدرب وسأكون سعيدا بذلك".

وعند سؤاله عن الأخبار التي ربطته بتولي مهمة قيادة المنتخب البرازيلي، أجاب: "منتخب البرازيل؟ لا أعرف شيئا عن هذا. عقدي مع ريال مدريد حتى عام 2024".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن هجوم الجماهير ضد فينيسيوس: "إذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة يجب عليك إيجاد الحلول. لسنا أغبياء سنجد حلا".

وأتم: "الفائز غدا سيكون بطلا للعالم، وهذا أمر رائع لأنه لا يحدث كل يوم، الرباط مدينة جميلة، ومرافق التدريب في المغرب رائعة، ونأمل أن نفوز باللقب على الأراضي المغربية".

وسيواجه الريال، الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.