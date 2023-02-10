انت الان تتابع خبر أنشيلوتي عن مواجهة الهلال في نهائي كأس الأندية.. سنلعب بكل قوتنا والان مع التفاصيل
وواضاف: "لا يمكننا الانتظار حتى نلعب النهائي غدا. يجب أن نستمتع بالمباراة ونحن متعطشون للفوز، وبالنسبة لمشاركة ميليتاو وبنزيما فستعتمد على التدريب الذي سنجريه اليوم، وبالطبع لديهم فرصة للعب".
واشار الى: "قدم الهلال مباراة رائعة في نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي، وأظهر قدرات كبيرة، لذلك يجب أن نستعد للنهائي جيدا".
وأردف أنشيلوتي: "اعتقد أن كرة القدم تتغير وتتطور. الهلال لعب جيدا ويستحق التواجد هنا. المنتخب السعودي أيضا تفوق على الأرجنتين في كأس العالم وكانت مفاجأة تدل على ان كرة القدم تغيرت وتطورت".
وحول ذكرياته مع مدرب الهلال، قال: "رامون دياز كان هدافا رائعا وقويا من الناحية البدنية. يسعدني كثيرا أن أراه مجددا، ولأول مرة سأقابله كمدرب وسأكون سعيدا بذلك".
وعند سؤاله عن الأخبار التي ربطته بتولي مهمة قيادة المنتخب البرازيلي، أجاب: "منتخب البرازيل؟ لا أعرف شيئا عن هذا. عقدي مع ريال مدريد حتى عام 2024".
وتطرق أنشيلوتي للحديث عن هجوم الجماهير ضد فينيسيوس: "إذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة يجب عليك إيجاد الحلول. لسنا أغبياء سنجد حلا".
وأتم: "الفائز غدا سيكون بطلا للعالم، وهذا أمر رائع لأنه لا يحدث كل يوم، الرباط مدينة جميلة، ومرافق التدريب في المغرب رائعة، ونأمل أن نفوز باللقب على الأراضي المغربية".
وسيواجه الريال، الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.