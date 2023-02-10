شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتحدث عن أزمة مانشستر سيتي قبل قمة البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، أن من حق فريقه أن يصبح بطل الدوري الإنجليزي، بغض النظر عن أي عقوبات يُنتظر أن تُفرض على منافسه مانشستر سيتي، في الفترة المقبلة.

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، قبل خوضهما مباريات الجولة الثالثة والعشرين، ثم لقائهما وجهًا لوجه يوم الأربعاء المقبل.

وستقام المباراة بينما هناك عقوبات منتظرة على مانشستر سيتي، الذي اُتهم بارتكاب 100 انتهاك للقواعد، واحتمالية اتخاذ قرارات بشكل صارم.

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أي أخطاء، لكنه قد يواجه عقوبات صارمة، إذا أثبتت لجنة مستقلة أن النادي انتهك قواعد الإنفاق.

وعند سؤاله، عما إذا كان يتعين على آرسنال أن يستعد لاستغلال أي إلهاء يحدث لمانشستر سيتي، أجاب أرتيتا بأنه ينبغي على فريقه أن يعتني بنتائجه.

وأضاف: "دعونا نركز على ما يجب علينا فعله، وأن نفوز بمباريات كرة قدم كافية لتحقيق هدفنا، يجب أن نكسب حق التتويج باللقب، هذا مؤكد".