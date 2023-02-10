انت الان تتابع خبر القبض على ثلاثة متهمين بنشر المحتوى السيء في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على مذكرات قضائية القبض على (3) متهمين يقومون بالنشر والترويج لمقاطع فيديو ذات محتوى يُسيء إلى الذوق والآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي في محافظة نينوى".واضاف: "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".