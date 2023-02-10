انت الان تتابع خبر لإصلاح شبكة النقل.. البنك الدولي يمنح أوكرانيا 50 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر البنك في بيان، أن "التمويل الجديد يهدف إلى إصلاح البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، وذلك من أجل تمكين عمليات المساعدة الإنسانية والإنقاذ من التدخل بشكل سريع عند الحاجة، بجانب تعزيز قدرة أوكرانيا على النقل التجاري".

ويتوقع البنك أن "يزداد حجم التمويل في الفترة القريبة المقبلة بنحو 535 مليون دولار".

وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى إن "العواقب السلبية لاندلاع الحرب في أوكرانيا لا تزال مستمرة".

وأضافت أن "أوكرانيا بحاجة إلى استثمارات "عاجلة" لإصلاح طرق النقل الأساسية المتضررة".

واكد البنك الدولي في بيانه أن "المشروع سيساعد في استعادة الجسور والسكك الحديدة الأساسية لإعادة ربط المجتمعات في الداخل الأوكراني، بجانب تحسين علميات النقل غربًا، لتخفيف آثار الاضطرابات بعمليات شحن البضائع والصادرات على البحر الأسود".

وبحسب تقرير للبنك، فإن "آلاف القرى وعشرات المدن والبلدات التي استعادت الحكومة في كييف السيطرة عليها، تشهد تعطلا في وسائل النقل بسبب تأثر البنية التحتية من الحرب".

وبلغ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بشبكة النقل الأوكرانية نحو 30 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل حركة النقل إلى نحو 26 مليار دولار منذ منتصف العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، وافق البنك الدولي على حزمة لدعم أوكرانيا بقيمة 610 مليون دولار، تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية والصحة في البلاد.

كما بلغ إجمالي التمويلات التي قام البنك الدولي بجمعها في شكل تمويلات طارئة إلى أوكرانيا نحو 18 مليار دولار.

