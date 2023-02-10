انت الان تتابع خبر الدوري الإنجليزي يتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا زلزال تركيا وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "يشعر الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص".

واضافت: "ستقدم الرابطة تبرعا بقيمة مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ الكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين".



واشارت الرابطة: "سيرتدي لاعبو ومسؤولو الدوري الإنجليزي شارات سوداء في المباريات نهاية هذا الأسبوع".

في المقابل، ستلتزم كل من دوريات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا دقيقة صمت قبل المباريات حدادا على ضحايا الزلزال.

وأفاد الاتحاد الإيطالي للعبة أنه سيلتزم بدقيقة صمت "في كل دوري، مع مباريات مقررة في نهاية الأسبوع (بما في ذلك مباريات الاثنين)".

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد الإيطالي غابريال غرافينا "عالم كرة القدم يقدم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة".

وقتل زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي أكثر من 22 ألف شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المنطقة منذ قرن.

