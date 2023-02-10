انت الان تتابع خبر روسيا: لا نعادي الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أنطونوف قوله خلال مراسم وضعه إكليلا من الزهور على ضريح سفير الإمبراطورية الروسية لدى الولايات المتحدة ألكسندر بوديسكو: "لم نكن أبدا أعداء للولايات المتحدة. كل ما نريده هو إرساء علاقات طبيعية، ونظاما عالميا قائما على مبادئ الأمن المشترك والمساواة بحيث لا تكون هناك دول من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية".و أشار أنطونوف إلى أن "الدبلوماسيين الروس في واشنطن يعملون في ظروف صعبة".