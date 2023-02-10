شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي واتهامات فريقه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن الاتهامات الموجهة لفريقه وكيفية استعداده لمواجهة أستون فيلا، بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي اليوم: "أوجه الكلمات الأولى لتركيا وسوريا، ما حدث مفزع، أما بالنسبة لاتهامات مانشستر سيتي، فقد تم إدانتنا بالفعل، مثل ما حدث مع يويفا من قبل، وسبق أن أثبت النادي براءته بصورة كاملة، أنتم تعرفون إلى أي جانب أتواجد".

وأضاف: "لحسن الحظ، نعيش في بلد يكون كل شخص بريئا حتى يتم إثبات أنه مذنب، لكن يبدو الأمر كما لو أنه حُكم علينا بالفعل، لا أعرف ماذا سيحدث، نرى أننا نملك محامين جيدين وسندافع عن موقعنا، الوقت سيحدد ما سيحدث، سنرى ماذا سيكون الحكم وماذا سيقرر البريميرليج".

وعما قاله للاعبين بشأن الاتهامات، علق: "النادي تحدث معنا جميعًا، تدربنا بصورة طبيعية للاستعداد لأستون فيلا، أنا على يقين تام بأننا سنثبت براءتنا، الأمر سيتطلب أكثر من شهر ربما شهرين أو 3 شهور، مررنا بذلك من قبل مع يويفا".

وتابع: "خسرنا أمام توتنهام، عدا ذلك كل شيء على ما يرام، لم نكن جيدين بما يكفي، نعرف ما هو الوضع وسنبدأ التحسن من مباراة الأحد، يجب علينا الفوز، اللاعبون مركزون على اللقاء، هم فريق رائع في الشقين الدفاعي والهجومي".

وتطرق إلى كيفية التركيز في كرة القدم مع الظروف المحيطة: "سبق وأن حدث ذلك مع يويفا منذ عام أو اثنين، والآن الكل سيتحدث عن الاتهامات بشكل يومي، علينا التركيز في أرض الملعب، هناك عملية طويلة، ونعرف ماذا سيحدث".

واختتم حول مستقبله: "لن أتحرك من هذا الكرسي، يمكنني التأكيد على ذلك، أريد البقاء أكثر من أي وقت مضى، بعد العديد من السنوات في البريميرليج، لا أريد التحرك".