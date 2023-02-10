شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يشعل الصراع بين أندية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشعل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الصراع بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن أندية الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول تراقب موقف إنسو فاتي مهاجم البلوجرانا بالميركاتو الصيفي.

وأضاف رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر": "بايرن ميونخ لا يفكر في الصفقة في الوقت الحالي، وإدارة برشلونة مصرة على الاحتفاظ بخدمات فاتي، إلا أن النصف الثاني من الموسم الحالي سيكون حاسما حول قرار الإدارة بشأنه".

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد أكد أمس في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": أن ممثلو فاتي يتواجدون في برشلونة هذه الأيام".

وتابع: "فاتي لاعب في برشلونة، ولدينا طموحات كبيرة معلقة به، فهو شخص محبوب هنا كثيرا، وفي الوقت الراهن لا نفكر في رحيل أنسو ولكن لا يمكن التنبؤ بالمستقبل".

واختتم: "ممثلو فاتي أخبرونا بشأن الأندية المهتمة به، ولكن ليس لدينا أنباء بشأن رغبة اللاعب في الرحيل، سنقوم بما يناسب النادي، ولكنه يبقى لاعبا مثيرا في سوق الانتقالات".