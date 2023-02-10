انت الان تتابع خبر ميسي على رأس القائمة.. "فيفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس قائمة المرشحين، بعد مستواه المتميز خاصة في كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر بالقائمة أيضا كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، الذي عاش عاما استثنائيا على كافة الأصعدة، لكنه خسر نهائي المونديال أمام ميسي ورفاقه.



الاسم الثالث بالقائمة هو الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني، الذي حقق العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية على مدار العام الماضي.

وشهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد أن فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 مع منتخب بلده، وخسر نهائي كأس الأمم الأفريقية على يد السنغال.

