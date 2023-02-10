انت الان تتابع خبر اليويفا يحذر الأندية من الإنفاق "المتهور" على أجور اللاعبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت الجهة المنظمة للعبة في أوروبا مراجعة شاملة لمشهد تمويل كرة القدم في القارة سلطت الضوء على عودة الرياضة إلى الحياة الطبيعية بعد التحديات الاقتصادية لوباء كورونا

وقال التقرير إن "الإيرادات عبر ما يقرب من 150 ناديا ارتفعت بمتوسط 4.6 في المئة بينما كانت إيرادات الرعاية والأنشطة التجارية أعلى بنسبة 13 في المئة من مستويات ما قبل الوباء بعد أن فقدت سبعة مليارات يورو (7.49 مليار دولار) خلال الجائحة".



ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 11 في المئة بينما زادت تكاليف التمويل بنسبة 18 في المئة وكانت أجور اللاعبين السبب الرئيسي.

وقال تشيفرين "رغم اضطرابات لا سابق لها في السنوات الأخيرة، استمرت الأجور في النمو، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 16 في المئة مقارنة بمعايير ما قبل الوباء".

وأظهر التقرير زيادة بنسبة 108 في المئة في أجور اللاعبين على مدى السنوات العشر الماضية واستمرت في الارتفاع منذ عام 2019 على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الوباء.

وتابع اليويفا أن "فترة الانتقالات في يناير هيمنت عليها الأندية الإنجليزية التي شكلت حوالي 31 في المئة من نشاط الانتقالات العالمي".

وأنفقت الأندية الإنجليزية ما مجموعه 830 مليون يورو (887.77 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية بينما ربحت 100 مليون يورو فقط. وتختلف الأرقام عن تقرير الفيفا الذي قال إن الأندية الإنجليزية أنفقت 898.6 مليون دولار الشهر الماضي.

