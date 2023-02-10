انت الان تتابع خبر المخابرات يوضح حقيقة إعادة نجل محافظ النجف السابق إلى الجهاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز ورد لـ الخليج 365، أنه "ينفي الاخبار التي تداولتها بعض الشخصيات السياسية والاعلامية عن اعادة المدعو جواد لؤي الياسري للعمل في الجهاز، مؤكداً انه تم احالته القضاء وعزله من الوظيفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وشدد على "اهمية توخي الدقة في تداول مثل هذه الاخبار"، داعياً كافة وسائل الاعلام والشخصيات والجهات ذات العلاقة الى "عدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تحاول النيل من المؤسسة الامنية وتسعى لإضعاف ثقة المواطن العراقي بها".