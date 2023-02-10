انت الان تتابع خبر لمدة 3 سنوات.. الاتحاد البرازيلي يحصل على موافقة أنشيلوتي لتدريب السامبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب الشبكة الإعلامية البرازيلية، فإن "كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب منتخب السيليساو، لكن الأطراف لم توقع أي عقود لكون المدرب الإيطالي مرتبطا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وسيكون العقد لمدة 3 سنوات من تموز/ يوليوز 2023 إلى آب/ أغسطس 2026 بعد نهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



وأكدت الشبكة أن "لاعبي ريال مدريد البرازيليين فينيسوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو يعرفون بالقرار ويأسفون لرحيله عن الفريق الإسباني لكنهم يعتقدون أنه خيار جيد لمنتخب البرازيل".

ودرب كارلو أنشيلوتي عدة أندية كبرى من بينها ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان ويعتقد أنه سيغادر منصبه مدربا لريال مدريد صيف 2023 في حال الفشل في تحقيق ألقاب في نهاية الموسم.

وكان إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أكد أنه يبحث عن مدرب للمنتخب البرازيلي يحظى بالإجماع وكارلو أنشيلوتي يملك هذه الصفة.

ويلعب المنتخب البرازيلي مباريات في شهر آذار / مارس القادم ومن المحتمل أن يقوده بشكل مؤقت رامون مينديز مدرب منتخب تحت 20 سنة، فيما تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم 2026 في حزيران / يونيو القادم.

وبدأ كارلو أنشيلوتي مشواره في التدريب مساعدا لمدرب منتخب إيطاليا وسيكون المنتخب البرازيلي أول منتخب يدربه في مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات رفقة الأندية.