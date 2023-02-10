انت الان تتابع خبر بعد المستويات المحبطة.. كلوب يطالب لاعبيه بالفوز على إيفرتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي المواجهة في أنفيلد في ظل تراجع ليفربول إلى المركز العاشر بعد موسم شهد مستويات محبطة وإصابات، بينما يصارع إيفرتون للنجاة من الهبوط.

وهذا موقف غير مألوف لكلوب وفريقه الذي ارتفع سقف طموحه منذ وصول المدرب الألماني في 2015.



لكنه واقع جديد في ليفربول ويدرك كلوب أن الفوز ضروري على إيفرتون، خاصة بعد الهزيمة المذلة 3/0 من ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي ليتكبد ثلاث هزائم بينما جمع نقطة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري.

وقال كلوب لصحفيين :"ليست المرحلة التي أردناها ولسنا سعداء بها، إنه وقت إظهار مدى تميز هذا النادي، قضى الفتية الكثير من اللحظات العظيمة في السنوات الماضية، نقاتل لتغيير الوضع الحالي والانتقال لمسار صحيح.

واضاف المدرب الألماني: "أتطلع حقا إلى أجواء تليق بالقمة وبكرة القدم".

ومنح كلوب فريقه يومين للراحة عقب الخسارة من ولفرهامبتون مشيرا إلى أنه كان من المهم تغيير الحالة المزاجية.

وبين: "بالطبع كان يمكنني القول بعد مباراة الأحد إننا سنتدرب يوم الإثنين ونمضي قدما.

وتابع: "لا أعتقد أن هذا سيكون مفيدا وكان من الممكن أن تحدث إصابات، بعدما تحدثنا يوم الأحد شعرت بأنه من المنطقي حصول كل فرد على يومي راحة، هذا ساعدنا وشعرت بتغير في المزاج وبدت الحصة التدريبية رائعة ومفعمة بالحماس".

وتلقى كلوب أخيرا خبرا جيدا اليوم الجمعة باكتمال جاهزية المهاجم ديوغو غوتا بعد أن عانى من إصابة قوية في ربلة الساق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأوضح: "ديوغو قريب من اللعب، تدرب بالفعل ليومين، وبعد ثلاثة أيام سيكون جاهزا" بينما أكد غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن القمة رغم عودته للتدريبات، كما تحوم شكوك حول تياغو بسبب مشكلة بالفخذ.

ويوجد إيفرتون، الذي تعادل على أرضه دون أهداف مع ليفربول في سبتمبر أيلول الماضي، ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط لكنه صعق المتصدر أرسنال بالفوز عليه 1/0 في أول مباراة تحت قيادة المدرب شون دايك.

