انت الان تتابع خبر الجوية يهزم الكرخ ونفط البصرة يخرج بنقطة ثمينة من موقعة الزوراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المباراة الأولى التي احتضنها ملعب ميسان الأولمبي بين نفط ميسان والحدود، انتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض سجله اللاعب يونس عبد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وفي مباراة جرت وقائعها على استاد الساحر أحمد راضي، تمكن القوة الجوية من تجاوز الكرخ بهدفين سجلهما رسلان حنون في الدقيقة التاسعة ومحمد قاسم في الدقيقة 93 عبر ركلة جزاء سددها بنجاح، مقابل هدف واحد سجله الكناري عبر اللاعب يوسف فوزي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.



في حين تعادل الزوراء مع نفط البصرة بهدفين لكل منهما، في مباراة احتضنها ملعب الزوراء.

وسجل لنفط البصرة، حسام مالك في الدقيقة (28)، واحمد زامل في الدقيقة 84، في حين جاءت أهداف النوارس عبر نجم شوان في الدقيقة (33) و ميثم جبار في الدقيقة (70).

ويحتضن ملعب الزوراء في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة بين الكهرباء ودهوك، في ختام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السادسة عشر.

