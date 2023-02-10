شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقترب من الإنتقال إلى التدريب داخل الدوري الإنجليزي.. وجهة مفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مفاجأة كبري حول إقتراب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من قيادة تشيلسي فى الموسم الجديد، خلفا للمدرب الإنجليزي الحالى جراهام بوتر، والذي تراجعت نتائجه مع الفريق فى الفترة الأخيرة، كما أن الإدارة تراه أقل من طموح الجماهير.

وأضافت بعض التقارير الصحفية أن تود بيولي مالك تشيلسي، قام بإجراء بعض المحادثاث مع المدرب الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، والذي لم يغلق الباب أمام مفاوضات الفريق اللندني معه، ولكنه طلب بتأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري لدراسة جميع العروض.

وكان زيدان قد رفضا عرضا لقيادة المنتخب البرازيلي خلفا للمدرب المخضرم تيتي، والذي أخفق فى الظهور بشكل جيد فى المواجهات الإقصائية بمونديال قطر الأخير، على الرغم من إمتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين.



زيدان يغلق صفحة تدريب فرنسا

وأكد زيدان لبعض المصادر القريبة منه، أنه كان يأمل فى تدريب فرنسا فى وقت سابق بعد إنتهاء المونديال، ولكن أكد أن الأمور قد تغيرت هذا الموسم بشكل كبير، بسبب تمسك الاتحاد الفرنسي ببقاء ديديه ديشامب على رأس القيادة الفنية للديوك وتقلص فرصه فى أخذ تلك الفرصة الثمينة.



زيدان وصفقات تشيلسي الجديدة

ويري زيدان أن تجربة قيادة تشيلسي فى الفترة الحالية قد تكون مثمرة للغاية، بعد الكم الهائل والقوي من الصفقات التى أبرمها الفريق فى المريكاتو الشتوي المنقضي، ومن ثم فإن إمتلاك البلوز لهذا الكم الهائل من الجيدين يجعل من أي مدربا يقبل على تلك الخطوة.