انت الان تتابع خبر غالتييه يكشف موقف ميسي وحكيمي من المشاركة امام البايرن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وقال غالتييه: "فيما يتعلق بكيليان مبابي تحدثنا عن عدم توفره لمدة ثلاثة أسابيع، مبابي يعتني بنفسه، شعر ليونيل ميسي بإرهاق عضلي وسيستأنف التدريبات يوم الإثنين، ميسي سيغيب عن مواجهة موناكو".



وأضاف: "نحن نعلم أهمية ميسي، مع غيابه سيتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة للحصول على هيكل فريق أكثر صلابة وأكثر إحكاما، من الواضح أن الذهاب إلى موناكو بدون ميسي أمر مزعج دائمًا".

وعما إذا كان سيغامر بالاعتماد على مبابي أمام بايرن ميونخ قال: "صحة اللاعب تأتي أولا، سأكون يقظا جدًا بشأن صحة اللاعب، خاصة وأن الموسم لا يزال طويلا".

وعن جاهزية أشرف حكيمي قال: "لا يوجد أي إزعاج، هناك تعب، لقد عمل أمس، إنه متاح لمباراة الغد".

وبسؤاله عن الإصابات قال مدرب باريس سان جيرمان: "الإصابات تحدث عندما تكون هناك سلسلة من المباريات، مع كأس العالم في منتصف الموسم ما يجعل الجسد متعبا، الأمر متروك لي لإيجاد الحلول".

وأوضح: "تأثر اللاعبون بشدة في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة أمام مارسيليا في كأس فرنسا، من الضروري تجنب الخطب الطويلة والحفاظ على الهدوء، لكن يجب أن يكون هناك وضوح وتوضيح ما لم يجب فعله".

وعن مواجهة موناكو قال غالتييه: "آمل أن ننجح في جعل اللقاء صعبًا على موناكو وأن نظهر وجهًا مختلفًا تمامًا عن الوجه الذي أظهرناه أمام مارسيليا".

