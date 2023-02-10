انت الان تتابع خبر خلاف على قطعة أرض ينتهي بـ"كارثة" عائلية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر لـ الخليج 365، أن "شخصاً قتل وأصيب والده وشقيقه، على يد أبن عمه؛ جراء خلاف على قطعة أرض تطور إلى استخدام سلاح نوع كلاشنكوف، في منطقة الشوفة بقضاء الحمزة الشرقي في الديوانية".

وأشار إلى أن "الشرطة ألقت القبض على ٣ أشخاص مشتبه بهم بالاشتراك والتحريض على الجريمة حسب الشكوى التي قدمت من ذوي المجني عليه، ومازالت التحقيقات مستمرة".

