شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 1.9 مليار جنيه لتمكين الشباب والتوسع فى خدمات تخصهم خلال 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في قطاع الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم، و التي تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية.
يأتي ذلك إلي جانب استهداف الخطه في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية، استمرار التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.