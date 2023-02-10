انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

‎وأعرب رئيس الجمهورية عن، "خالص تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر"، متمنيا لـ"الجرحى والمصابين الشفاء العاجل".



‎كما أعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".

‎بدوره، عبّر الرئيس التركي عن، "خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة".

