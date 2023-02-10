انت الان تتابع خبر طقس العراق حتى منتصف الأسبوع.. أمطار وتذبذب في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم كما تتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات".

وأشار الى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن منها، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في اقسامها الغربية خلال النهار، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار خلال النهار، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".