انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث 463 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ للسومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ ٤٦٣ درجة ".وجاءت درجات الوظيفية بحسب البيان كالآتي :ـ

• وزارة النقل / دائرة الانواء الجوية ١٥

• مجلس محافظة بغداد ٢٧٩

•وزارة الزراعة / البحوث الزراعية ٥١

• وزارة الزراعة / دائرة البستنة ٣١

• وزارة التربية المركز ٥٣

•محافظة البصرة / دائرة الاسكان ١٦

• وزارة الصحة / صحة الانبار ٤

• محافظة بابل / دائرة العمل والتدريب ٣

•وزارة الصناعة/ هيئة البحث والتطوير الصناعي ١١

وأشار الى ان "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".