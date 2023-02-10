انت الان تتابع خبر وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يؤكدان ضرورةِ تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المُشترَك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى مع وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة أنتوني بلينكن، وبحضور مساعدَي الوزير وقيادات الوزارة".

وأشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر المُشترَكة حول أهمِّ القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائيَّة، مضيفا ان "فؤاد حسين أشاد بدعم الولايات المتحدة للعراق، وبنحوٍ متواصل في مُحاربة عصابات داعش الإرهابيّة".



واكد وزير الخارجية بحسب البيان، "أهميَّة الإفادة من خبرات الولايات المتحدة في مُختلِف المجالات لاسيما قطاعات الإستثمار، وتبادل التعاون الحيويّ في تطوير السياسة النقديّة والماليَّة، لافتاً إلى "أهميَّة العمل المُشترَك بهدف بناء اقتصاد العراق وتطويره وتكامله في المنطقة".

ونوه إلى "الدعم المُتبادل والتعاون مع كبرى الشركات الأمريكيَّة وعلى مُختلِف الصُعُد".

بدوره، أكَّدَ الوزير بلينكن "على ضرورةِ تعزيز العلاقات الثنائيَّة في ظلِّ التنسيق المُشترَك"، مُعرِباً عن إستعداد الولايات المتحدة للتعاون وإحراز التقدُّم المنشود في العلاقات المُشترَكة".

ولفت الى ان "اللقاء بالوفد العراقيّ جاء في لحظةٍ مهمة، للدفع الحيويّ بالاقتصاد العراقيّ وتعزيز التكامل المتوخّى منه ودمجه مع إقتصادات المنطقة والتركيز على ملفات الطاقة والكهرباء، لإحداث فرقٍ نوعيّ في الحياة اليوميّة للشعب العراقيّ".

ووصف بلينكن أنَّ "كلَّ ما تقدَّم يستند إلى الجانب الاقتصادي من الاتفاقية الستراتيجيّة بين البلدين".