شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانون حماية الملكية الفكرية.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، المقبلين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وتعديل مشروع قانون حماية الملكية الفكرية.

وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الأول والثانى، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصي و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

وتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات لمواجهة تزوير الكتب والقرصنة على المواد المنشورة، وتعديل بعض المواد الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ أهمها تغليظ العقوبة على مزوري الكتب والقرصنة على المواد المنشورة؛ حيث يعتبر إهدارًا لحقوق دور النشر، وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة القرصنة على الكتب من الحبس لمدة شهر إلى الحبس لمدة سنة، ومن الغرامة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

وتناقش فى الاجتماعين الثالث والرابع، طلب إحاطة بشأن معاناة مجمع المحاكم بالمنصورة من الحواجز الخرسانية، وطلب آخر بشأن عدم تدبير ميزانية لإنشاء محكمة مركز القرنة محافظة الأقصر.