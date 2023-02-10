انت الان تتابع خبر مشاهد من دخول الزائرين لبغداد لإحياء ذكرى استشهاد الأمام الكاظم (ع) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "زائري المحافظات دخلوا العاصمة بغداد بعد مسير دام أكثر من 7 أيام، لإحياء مراسيم ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)".

ووثقت عدسة الخليج 365، مشاهد وصول زائري الامام الكاظم (عليه السلام) من المحافظات الى بغداد، كذلك وثقت لقطات من المواكب الخاصة بتوفير الخدمات للزوار اعداد الطعام.

