انت الان تتابع خبر الإطاحة بعصابة سرقت نحو مليون ونصف دولار بحجة شراء عقار لمواطن ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة متهمين لقيامهم بالاحتيال على أحد المواطنين بحجة التوسط لشراء عقار له في منطقة زيونة ببغداد".وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بعد استنجاد المشتكي بمفارز مكافحة إجرام بغداد حول تعرضه للاحتيال وسرقة مبلغ (1400000 دولار) من قبل مجموعة أشخاص بعد استدراجه الى منطقة المنصور وإقناعه بجلب المبلغ والجلوس في مكان وهمي على أنه شركة صرافة للتأكد من المبلغ وانتظار مالك العقار المعروض للبيع ليقوموا بعد ذلك بالهروب واحداً تلو الآخر من فتحة مفرغة هوائية صغيرة خلفية في الشركة وأخذ المبلغ".

وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال الى محل الحادث والتحري وجمع المعلومات واستخدام التقنية الحديثة لتتبع الجناة".

ولفتت الى ان "الجهود أثمرت بالتوصل الى أفراد العصابة والقبض عليهم وضبط بحوزتهم مبلغ 66 ألف دولار فضلا عن 90 مليون دينار مع أربعة أجهزة موبايل آيفون وشرائح سيم كارت وجهاز DVR".

وأوضحت المديرية، أن "أقوال المتهمين دونت وصدقت قضائياً بالاعتراف بجريمة السرقة، كما اعترفوا بقيامهم بعملية ثانية والاحتيال على شخص آخر وأخذ مبلغ 300 مليون دينار منه، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم أصولياً وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

