انت الان تتابع خبر بعد الزلزال "المدمر".. وفد برلماني عراقي يصل سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وفداً برلمانياً عراقياً وصل اليوم إلى مطار دمشق للتضامن والوقوف مع سوريا جراء كارثة الزلزال المدمر".

ونقلت "سانا" عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس الوفد، محسن المندلاوي قوله: "نتضامن مع الشعب السوري حكومةً وشعباً ونعبر عن تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له بلادهم".



فيما عبر أعضاء الوفد البرلماني العراقي عن تعازيهم بالقول: "نؤدي واجب الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق".

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا وتسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص في البلدين.