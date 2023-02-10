انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار 146000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145000 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق قرر البنك المركزي العراقي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار و(1310) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية و(1320) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

