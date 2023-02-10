انت الان تتابع خبر الوفد العراقي بواشنطن: الإجراءات الحكومية تهدف إلى إصلاح النظام المصرفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومريية نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعد وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط"، لافتاً الى أنه "تمَّ خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائيّ بين البلدين".



وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن "إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب".