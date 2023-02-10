انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا الى أكثر من 18 الفا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت الادارة، أن "عدد جرحى قتلى الزلزال ارتفع الى 18342 فيما ارتفع عدد الى 74242 والمباني المنهارة إلى أكثر من 6444".

وأشارت إلى تسجيل 1509 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، وإجلاء 75.780 شخصا من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا"

ففي الساعات الأولى من صباح يوم 6 شباط، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه "قوي"، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.