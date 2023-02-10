فرنسا تصدم أوكرانيا .. ماكرون يرفض تسليم قوة جوية لزيلنسكي

الشارقة - اميمة ياسر - أحبط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آمال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتأكيده على أن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها كييف "لا يمكن تحت أي ظرف تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة يتم تسليمها بشكل أسرع".

وبعد قمة أوروبية بحضور زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا، قائلا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق، لكن هذا لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وطوال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة، لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

وأكد ماكرون أن "نقاشه العميق جدا والدقيق جدا" مع زيلينسكي، الأربعاء في باريس، أظهر أن "الأولوية تتمثل في القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع: "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة، والتي يكون تسليمها في شكل أسرع"، مشيرا إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى MAMBA المقدم من فرنسا "يفي بهذه المعايير".

مقاتلات "تايفون"

يشار إلى أن بريطانيا، من جانبها، كانت قد قللت من احتمال تسليم كييف مقاتلات "تايفون" من طرازات قديمة، لكنها قالت إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين إضافة إلى النظر في إرسال طائرات "على المدى الطويل"، رغم ما يعتري الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من قلق من التورط أكثر في الحرب.