انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير، أمس الخميس، كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.



كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ حزيران 2021