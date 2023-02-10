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أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير، أمس الخميس، كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.


كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ حزيران 2021
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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