انت الان تتابع خبر بعد مرور 96 ساعة.. إخراج شاب تركي من تحت أنقاض الزلزال (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو، بحسب الأناضول.

وقام فريق البحث والإنقاذ في ساكاريا (SAKE) وفرق الإطفاء في بلدية ساكاريا بأعمال البحث والإنقاذ في مبنى مكون من 6 طوابق يقع في منطقة بينارباشي في منطقة دولقدير أوغلو.

وتم نقل الشاب، الذي بقي تحت الإنقاض 96 ساعة متمسكا بالحياة إلى المستشفى.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.