شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول انتصار لترامب بمعركة الرئاسة.. من بوابة "ميتا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيتمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرة أخرى من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية.

وسيصبح متاحا لترامب جمع التبرعات من خلال تلك المنصات لدعم حملته الانتخابية، بينما يستعد للمنافسة على منصب الرئيس الأمريكي من جديد، في الانتخابات المقامة في العام المقبل 2024.

وأعلنت شركة "ميتا" رسميا، الخميس، أنه تمت استعادة حسابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصتيها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، مما يسمح له بالنشر مرة أخرى من خلالهما.

وصرحت شركة "ميتا" في وقت سابق، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، قبل أن يتمكن ترامب من الوصول إلى حسابه.

وأشارت الشركة إلى أن التأخير في إعادة الحسابات، كان من أجل حصولها على وقت لتركيب "حواجز حماية" على حساب ترامب، قد تتسبب في تعليقه مرة أخرى، إذا خالف قواعد "ميتا" مرة أخرى.

تأتي إعادة حسابات ترامب، بعد أسابيع من إعلان "فيسبوك" أنه سيعيد وصول الرئيس السابق لحسابه، بعد حظر دام عامين، في أعقاب حادث اقتحام مبني الكابيتول من جانب أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يشار إلى أن منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" أعادت حساب ترامب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن لم ينشر الرئيس الأمريكي السابق أي تغريدات على الموقع منذ ذلك الحين.