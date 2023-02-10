شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يتوعد الجمهوريين: "سأكون كابوسكم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا، يوم الخميس، بأنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة، وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ ثمانين عاما: "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونجرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية.

واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه "كاذب".