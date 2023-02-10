شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ "صاروخ" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلطت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، الضوء على أحدث ظهور لزوجة زعيم كوريا الشمالية، أثناء عرض عسكري كبير أقيم مؤخرا بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جيش البلاد.

ولفتت "ري سول جو"، الأنظار، بسبب قلادتها التي كانت ترتديها، أثناء ظهورها برفقة زوجها كيم جونج أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وعدد من الجنرالات، قبيل بدء العرض العسكري.

وقالت الصحيفة إن "ري سول جو، زينت عنقها بقلادة على شكل صاروخ باليستي عابر للقارات".

وتضمن العرض العسكري الضخم في ساحة "كيم إيل سونج" وسط مدينة "بيونج يانج"، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

وقال خبراء إن حجم ونطاق الأسلحة المعروضة، أظهر تقدمًا يمثل تحديًا للولايات المتحدة، معتبرين أن زعيم كوريا الشمالية "يبعث برسالة واضحة" من خلال استعراض صواريخ Hwasong-17 الأكثر تطورا.